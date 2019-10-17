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Başkan Arı, AHİKA Ekim ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

17.10.2019 15:26Başkan Arı, AHİKA Ekim ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı
Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri Valilerinin yanı sıra Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş; "Bugünkü toplantımızın gündem maddeleri arasında ise; "2019 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Sunulması", "Sosyal Destek Programı Kapsamında Ajansa Sunulan Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi" ve "Fizibilite Desteği Kapsamında Gerçekleştirilen Başvuruların Değerlendirilmesi" konu başlıkları yer almaktadır." dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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