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Başkan Arı'dan kadın voleybolculara baklava ikramı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının, Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı PTT müsabakası öncesinde son antrenmanını takip ederek eşi Melek Arı ile birlikte sporculara baklava ikramında bulundu.

30.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:07Başkan Arı'dan kadın voleybolculara baklava ikramı
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kadın Takımının, Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı PTT müsabakası öncesinde son antrenmanını takip ederek eşi Melek Arı ile birlikte sporculara baklava ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, eşi Melek Arı ve başkan yardımcıları ile birlikte, Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının Damat İbrahim Paşa Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanı izledi. Pazar günü kendi sahasında PTT ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı takımın Teknik Koordinatörü Mustafa Çayır ve sporculara başarılar dileyen Arı, takıma antrenman sonunda baklava ikramında bulundu.

Takımın kısa sürede ligde önemli bir başarı grafiği yakaladığını ve daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Arı, "Şehrimize bu yıl kazandırdığımız ve oldukça mütevazı bir bütçe ile oluşturduğumuz kadro ile lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu yıl Kadınlar Voleybol Ligi'nde ilk senemiz ve yaşadığımız sakatlıklara rağmen ligde geride kalan 7 haftayı 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle kapattık. Nevşehirli sporseverlerimizin de takıma sahip çıkmaları ile birlikte ben daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bu kısa sürede elde ettikleri başarılardan dolayı tüm teknik ekip ve sporcularımızı kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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