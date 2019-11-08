Haberler » Güncel » Başkan Arı'dan Mevlit Kandili mesajı - Haber

Başkan Arı'dan Mevlit Kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:26 Başkan Arı'dan Mevlit Kandili mesajı
Belediye Başkanı Rasim Arı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arı, Mevlit Kandili'nin, tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, huzur ve hayır getirmesini dilediği mesajında, ahlak, fazilet, sevgi, şefkat ve merhamet peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının ve tebliğinin insanlık için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu belirtti.

Hazreti Muhammed'in din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan verdiği mesajlarla sadece müminlere değil, tüm dünya insanları için köklü bir kurtuluş reçetesi ortaya koyduğunu vurgulayan Arı, şunları kaydetti:
"Peygamberimiz, yaşadığı dönemde ahlakı, örnek kişiliği ile büyük bir toplum önderi olduğunu ispatlamıştır. Allah'tan aldığı vahiyleri paylaşarak müminler başta olmak üzere tüm dünya insanlarının kıyamete kadar olan süre içinde mutluluğu için mücadele eden yüce peygamberimizin hayatını iyi idrak etmek her Müslüman için en temel vazifedir. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği bu geceyi çok iyi idrak etmek gerekir."

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Arap Emrah'ın yargılandığı dava... Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti
15:20   Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, asfalt çalışmalarını inceledi
15:20   Kırşehir'de şehit ailelerinden birlik ve beraberlik mesajı
15:14   Kozuk'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek
15:14   Kırıkkale'de 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:21:16