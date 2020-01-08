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Başkan Arı'dan, Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı kararına teşekkür

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı olarak belirlenmesi kararını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.

08.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:00Başkan Arı'dan, Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı kararına teşekkür
Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı olarak belirlenmesi kararını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
Arı, yazılı açıklamasında, Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan alanın 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"un 2'nci maddesi gereğince yenileme alanı olarak belirlendiğini kaydetti.
Bölgenin tarihi dokusuna uygun projelerle turizme açılması için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Arı, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizle ilgili son resmi imzayı da atarak projemizin startını fiilen vermiştir. Bu dakikan itibaren daha çok çalışarak tüm dünyanın gözdesi haline getireceğimiz projemizi ivedi bir şekilde tamamlayacağız. Şehrimizin kaderini değiştirecek bu tarihi kararı alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve projemizi sahiplenen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir bölgeyi hem ülke hem de dünya turizmine kazandırarak şehrimize ciddi bir katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Nevşehir Kalesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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