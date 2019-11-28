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Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şanlıurfa'da şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımladı.

28.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:48Başkan Arı'dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
Belediye Başkanı Rasim Arı, 'da şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından Suriye'den atılan havan mermisinin düşmesi sonrasında şehit olan Nevşehir'in Avanos ilçe nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Şevket Tekin için taziye mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Arı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt içinde ve yurt dışında tüm hain terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Devletin bekası için canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan tüm vatan evlatlarını saygı ve minnetle andığını kaydeden Arı, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gerek ülkemizde gerekse sınırlarımız dışında menfur terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Arı, "Aziz milletimizin geleceği için kahramanca mücadele ederken şehit düşen hemşehrimiz Uzman Çavuş Şevket Tekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Nevşehir'imize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

26 yaşında ve evli olan Şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin için, bugün Avanos ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlenecek. - NEVŞEHİR

Şanlıurfa, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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