Başkan Arı, halk günü buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilk 'Halk Günü' buluşmasında Başkan Rasim Arı, misafir ettiği vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek, söz konusu konuların incelenip çözüme kavuşması için başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Arı, aileleri ile birlikte görüşmeye gelen çocuklarla da yakından ilgilendi. Arı, ziyarete katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Arı, "Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Hemşehrilerimizle zaman mefhumu gözetmeden, sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, Nevşehir 'in gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek halk günü buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dahilinde Nevşehirlilerin hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle halkımızın talep ve önerilerine çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.