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Başkan Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarına inceledi.

27.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:36 Başkan Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi
Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarına inceledi. Çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar dileyen Başkan Arı, şehir merkezinde esnaflar ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, mesaisine karla mücadele çalışmalarına katılarak başladı. Şehirde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ardından mahallelerde ve şehir merkezinde belediye ekiplerince sürdürülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başkan Arı, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile birlikte Atatürk Bulvarı ve Kayseri Caddesi üzerindeki esnafları da ziyaret eden Arı, ziyaret ettiği işyerlerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin esnaflara ve vatandaşlara bilgiler veren Arı, "Kar yağışı için günler öncesinden tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışın başlaması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüzün 13, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ise 10 ayrı ekibi çalışmalarına başladı. Yüzlerce personelimizin çok sayıda iş makinesi ile birlikte katıldığı çalışmalarla şehrimizin tüm noktalarında karla mücadelemizi sürdürüyoruz. " dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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