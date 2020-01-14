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Başkan Arı, mahalle sakinlerine verdiği sözü tuttu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalli idareler seçimleri öncesinde, Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallesi sakinlerinin ATM isteği karşısında verdiği sözü yerine getirdi.

14.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:03Başkan Arı, mahalle sakinlerine verdiği sözü tuttu
Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalli idareler seçimleri öncesinde, Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallesi sakinlerinin ATM isteği karşısında verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Arı'nın girişimleri ile birlikte bu bölgeye Ziraat Bankası ATM'sinin yerleştirilmesi için çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yerel seçimler öncesinde Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, vatandaşlar kendisinden mahallelerine bir ATM kurulmasını istedi.

Çok sayıda emekli vatandaşın ikamet ettiği bölgeye ATM kurulması yönünde harekete geçen Başkan Arı'nın banka yetkilileri ile yaptığı görüşmeler ve girişimleri sonucu, Nevşehir Belediyesi'nin alan göstermesi ile birlikte bölgeye ATM kurulması için altyapı çalışmalarına başlandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi yanına kurulacak olan ATM dolayısıyla mahalle sakinleri Başkan Arı'ya teşekkür etti.

Yapılan çalışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ve mahalledeki önemli bir eksikliğin giderildiğini belirten vatandaşlar, "Burada genellikle emekli vatandaşlar yaşıyor. Bizlerin gerek emekli maaşlarımızı çekmek gerekse de faturalarımızı ödeyebilmek için en yakın ATM'ye ulaşmamız zaman alıyordu. Bu konudaki talebimizi ilettiğimiz başkanımızın bu sorunumuzu çözmesi bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

ATM'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Arı ise, "Bizler halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların taleplerini, isteklerini gerçekleştirebilmek, bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Halkımız her şeyin en iyisine layık ve biz onlara hak ettikleri hizmetleri sunabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - NEVŞEHİR

Mehmet Akif Ersoy, Rasim Arı, Nevşehir, ATM, Güncel

Kaynak: İHA

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