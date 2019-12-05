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Başkan Arı'nın eşi Melek Arı'dan okullara ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Rauf Nail Akman İlkokulu ve Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

05.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:32Başkan Arı'nın eşi Melek Arı'dan okullara ziyaret
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Rauf Nail Akman İlkokulu ve Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Arı'nın eşi Melek Arı ilk olarak 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Rauf Nail Akman İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada okul idarecileri ile bir süre görüştükten sonra ana sınıfı ve İlkokul şubelerini gezen Melek Arı, öğrencilerle bir süre vakit geçirdi. Okulda öğrenim gören görme engelli 2 öğrenci ile yakından ilgilenen ve okul öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtan Melek Arı, ana sınıfı öğrencilerinin boyama etkinliklerine katıldı.

Melek Arı daha sonra ziyaret ettiği Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nin öğretmenleri ve öğrencileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Özel bir restoranda gerçekleşen yemek programında merkez yöneticileri ve öğretmenlerden merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Melek Arı, merkezde öğrenim gören özel insanlarla sohbet etti. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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