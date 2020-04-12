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Başkan Arı'nın kullandığı otobüsle sanatçılar konser verdi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyan Nevşehirlilere Beleriye tarafından sokak konserleri düzenlendi.

12.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:37
Başkan Arı'nın kullandığı otobüsle sanatçılar konser verdi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında  'Evde kal' çağrısına uyan Nevşehirlilere Beleriye tarafından sokak konserleri düzenlendi. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın şoförlüğünü yaptığı ustu açık otobüste müzik topluluğu sokak sokak gezerek verdiği konserle vatandaşlara moral vermeye çalıştı.

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı kişiler ile 65 yaş ve üstü vatandaşların motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla mahalle aralarında sokak konserleri düzenliyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, sürücülüğünü Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yaptığı özel olarak dizayn edilen üstü açık otobüsle mahalleleri gezerek konser verdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu alandan başlayarak farklı mahallelerde devam eden konserde, müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkan vatandaşlar çalınan müziğe ve söylenen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele için belediye olarak gerekli hijyen ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Arı, benzer etkinliklere devam edeceklerini de belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Rasim Arı, Güncel
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