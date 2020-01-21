Başkan Arı'nın tatil hediyesi 'rafadan tayfa' çocukları kahkahaya boğdu

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolduran yüzlerce çocukla birlikte gösteriyi izleyen Başkan Arı, "Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onların tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa , Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nevşehirli miniklerin karşısına çıktı. Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa maskotları, Nevşehirli çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkarttı.

Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, gösteriden dakikalar önce salonu dolduran Nevşehirli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Animasyon tarzındaki filmleri ile de son dönemlerin en çok konuşulan karakterleri olan Rafadan Tayfa üyelerinin gösterisini çocuklarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Nevşehirli minikler büyük ilgi gösterdi. Arı ile birlikte gösteri öncesinde fotoğraf çektiren minikler Arı'ya tatil hediyesi için teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi olarak bir süre önce hayata geçirdikleri Tiyatro Geceleri ile her hafta ünlü bir oyun ve sanatçı topluluğunu Nevşehirlilerle buluşturduklarını hatırlatan Başkan Arı, çocuklar içinde tatil döneminde çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Başkan Arı, "Nevşehir Belediyesi olarak tatil döneminde çocuklarımızı da unutmadık. Onların en çok sevdiği karakterleri şehrimize getirerek onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik. Gösteriye karşı çocuklarımızın ve ailelerinin ilgisi bizleri de mutlu etti." diye konuştu.