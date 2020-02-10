Başkan Arı pazar esnafını ziyaret etti

Haftalık pazar alışverişini de yapan Arı, esnafların daveti üzerine geçtiği tezgâh başında vatandaşlara sebze ve meyve sattı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Peynir Pazarı'nın açılışı nedeniyle gittiği Kapalı Pazaryeri 'nde açılış töreninin ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Pazar içerisinde sebze ve meyve satışının yapıldığı bölümde pazarcı esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Arı, kendi evi için alışverişte yaptı.

Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bir esnafın teklifi üzerine pazarcı önlüğü giyerek tezgâh başına geçen Arı, bir süre tezgâhta bulunan domates, biber ve salatalıkların satışını gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında hem esnafların hem de vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Arı, aileleri ile birlikte pazara gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Pazar yerlerinde alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Arı, "Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, şehrimizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek halk günü buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dahilinde hemşerilerimizin hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.