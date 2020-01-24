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Başkan Arı, Türkiye birincisi olan sporcuyu tebrik etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, katıldığı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda U16 kategorisinde 1. olarak altın madalya kazanan Duran Sütveren'i başarısından dolayı tebrik etti.

24.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:49Başkan Arı, Türkiye birincisi olan sporcuyu tebrik etti
Belediye Başkanı Rasim Arı, katıldığı Şampiyonası'nda U16 kategorisinde 1. olarak altın madalya kazanan Duran Sütveren'i başarısından dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası'na katılan Nevşehirli genç atlet Duran Sütveren ve babası Doğan Sütveren ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Arı, tüm rakiplerini geride bırakarak 800 metre U16 kategorisinde Türkiye 1. si olan Duran Sütveren'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Genç sporcudan ileriki yıllarda milli takım forması ile Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları beklediğini belirten Arı, Nevşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı sporculara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Arı, daha sonra Nevşehirli genç sporcuya çeşitli hediyeler vererek birlikte fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Atletizm, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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