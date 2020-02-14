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Başkan Arif Teke: "Altıntaş bölgenin yıldızı olacak"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2020 yılı yatırım programında yer alması, sevinçle karşılandı.

14.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:47Başkan Arif Teke:
'nın ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2020 yılı yatırım programında yer alması, sevinçle karşılandı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin 376 hektar alana sahip 1. etabının alt yapısının (yol, kanalizasyon, su, yağmur suyu ve elektrik ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılması da yatırım programında yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altıntaş bölgenin yıdızı olacak" dedi. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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