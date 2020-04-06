Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde halkın Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına tüm halkın uyması Altıntaş sokaklarının bomboş kalmasına neden oldu.

06.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:18
Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum
Kütahya 'nın Altıntaş ilçesinde halkın Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına tüm halkın uyması Altıntaş sokaklarının bomboş kalmasına neden oldu.

Temel ihtiyaç ve alışveriş dışında vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasından çok memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, "İlçemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu salgını yenmek için devletimizin istediği tüm kuralları uyguluyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatndaşlarımızın yanı sıra, zorunlu olmadıkça diğer vatandaşlarımızda evlerinden çıkmıyor. İnşallah kısa sürede bu salgını en az kayıpla atlatıp huzurlu günlerimize döneceğiz. Bu sıkıntılı günlerde, devletinin aldığı kararlara harfiyyen riayet ederek bir kez daha devletinin yanında olduğunu gösteren halkımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Salgın tehlikesi geçene kadar aynı duyarlılığı göstereceklerinden emin olduğumu bilmelerini isterim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:40: Suriye'nin sıfır noktasında korona virüs tedbirleri - Haberler 10:39: Şile açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen geminin kurtarılma anı kamerada - Haberler 10:38: Kastamonu'da yasağa uymayanlara 125 bin lira idari para cezası uygulandı - Haberler 10:37: Korona virüs için muska yazan sahte hoca, polise suçüstü yakalandı - Haberler 10:36: Çöl gitti, göl geldi - Haberler 09:51: Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil 07:25: Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim - Haberler 05:44: Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti - Haberler