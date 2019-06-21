Başkan Arif Teke: Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış sulama havzası bitki deseni geliştirme programı çiftçi toplantısı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Altntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Beşkarış barajı devletimizin bölgemiz için yaptığı en önemli yatırımlardandır. Bir çok köyümüzde bulunan çiftçilerimiz bu baraj sayesinde daha geniş çaplı üretimi düşünecek ve bölgemizde yetişen ürün çeşitliliğinde gözle görülür bir artış olacaktır. Bu durum bölge ekonomimize canlılık getirecektir. Çiftçimiz kazanırsa bölgemiz kazanır, bizler bunun farkındayız. Beşkarış barajının yapımında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sulama sahasında ekilen tarım ürünlerinin mevcut durumu, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan tarafından katılımcılara anlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA