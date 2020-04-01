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Başkan Arif Teke'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına maaş bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ulusa sesleniş konuşmasıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyasına Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bir maaş bağışda bulundu.

01.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:53
Başkan Arif Teke'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına maaş bağışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ulusa sesleniş konuşmasıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyasına Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, bir maaş bağışda bulundu.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Ülke olarak zorlu bir süreç yaşamaktayız. Her zorlukta millet olarak birlik olmayı başarıp, zorlukları yenen fedakar bir toplumuz. Şimdi birlik olma vakti. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını yürekten destekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Arif Teke, Yaşam
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