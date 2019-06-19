19.06.2019 10:19
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Başkan Arif Teke: Pazarı, halkımızın talebi üzerine tekrar Cuma gününe aldık

Başkan Arif Teke: Pazarı, halkımızın talebi üzerine tekrar Cuma gününe aldık

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde haftalık olarak kurulan ilçe pazarının belediye meclisi kararıyla Salı gününden tekrar Cuma gününe alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde haftalık olarak kurulan ilçe pazarının belediye meclisi kararıyla Salı gününden tekrar Cuma gününe alındığı bildirildi.

Alınan Meclis kararı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, "1947 yılından beri gelenek haline gelen Cuma pazarı bir önceki belediye yetkilileri tarafından salı günü ne alınmış, fakat halkımız tarafından rağbet görmemiştir. Geçtiğimiz seçim çalışmaları döneminde Cuma gününe tekrar alınması ile ilgili olarak halkımızdan yoğun şekilde istek gelmiştir. Bizde Altıntaş halkımız ne derse o olacak inşallah dedik. Konuyu belediye meclis gündemine aldık. Meclisimiz Altıntaş pazarımızı Cuma günü olarak, yani eski geleneği yeniden kabul ederek Cuma gününe alınması konusunda karar vermiştir. Alınan bu kararın Altıntaş ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şey Altıntaş için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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