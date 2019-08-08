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Başkan Arif Teke Rektör Prof.Dr. Kazım Uysal'a el yapımı tablo hediye etti

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof.Dr. Kazım Uysal'a, Zafertepe Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nı simgeleyen el yapımı tablo hediye etti.

08.08.2019 12:43 Başkan Arif Teke Rektör Prof.Dr. Kazım Uysal'a el yapımı tablo hediye etti
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof.Dr. Kazım Uysal'a, Zafertepe Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nı simgeleyen el yapımı tablo hediye etti.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar Üniversitesine yeni atanan Rektörümüz Prof.Dr. Kazım Uysal'ı Altıntaş heyeti olarak ziyaret ederek görevinde başarılar diledik ve Meslek Yüksek Okulumuz ile ilgili olarak istişarelerde bulunduk. Yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ziyarette Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerimizin Kütahyamızın simgesi Zafertepe Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın el emeği göz nuru tablosunu kendilerine hediye ettik" dedi.

Rektör Kazım Uysal, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı hediye için Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Arif Teke, Altıntaş, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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