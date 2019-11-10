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Başkan Arıkan, çalışmaları inceledi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

10.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:18Başkan Arıkan, çalışmaları inceledi
Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. Burada yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Arıkan, daha sonra çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok ciddi bir emek sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Bu sene yapabildiğimiz kadarıyla, yağmur suları ve kanalizasyon ilave işlerimiz de başladı. Özellikle planladığımız ana yollar başta olmak üzere, Kültür Mahallemizde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) çalışmamız oldu. Bu çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hava koşulları el verdiği müddetçe yollarımızı yapmaya çalışacağız. Sonrasında ise kalan yolları önümüzde yıl içinde tamamlamaya çalışacağız. Tabi bu noktada özellikle asfalt pilenti bizim için çok önemli. Asfalt pilenti çalışmalarımızda neredeyse sona geldik, yazışmalarımızı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızda bu konuda bize çok ciddi bir katkısı oluyor. En kısa sürede inşallah bunu sonuçlandırıp belediyemize ait asfalt piletinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Asfalt pilentimizi kurmamızla birlikte, önümüzdeki 4 yıl içinde inşallah bütün ana caddelerden başlayarak memleketimizin ara sokaklarına kadar BSK yapacağız. Ana caddelerimizden sokaklarımıza kadar her yeri çok temiz ve kullanışlı hale getireceğiz. Kent içindeki kilitli taşı ortadan kaldıracağız ve tamamını sıcak asfalt ile buluşturacağız" dedi. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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