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Başkan Arıkan, "İlimizin yaşam kalitesini yükseltme gayret edeceğiz"

Tüm birim ve personelle omuz omuza vererek Bingöl'e hizmet edeceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Yapacağımız işlerle, hayata geçireceğimiz projelerle ilimizin yaşam kalitesini yükseltme gayret edeceğiz" dedi.

18.10.2019 12:42Başkan Arıkan,
Tüm birim ve personelle omuz omuza vererek Bingöl'e hizmet edeceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Yapacağımız işlerle, hayata geçireceğimiz projelerle ilimizin yaşam kalitesini yükseltme gayret edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (BİSKİ) personeliyle bir araya geldi. BİSKİ yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Arıkan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye birimlerinin uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacağını vurgulayan Başkan Arıkan, "Tüm birim ve personelimizle el birliği, omuz omuza vererek ilimize hizmet edeceğiz. Proje ve hizmetlerimizi şekillendirirken, vatandaş memnuniyetini merkezimize alacağız ve bu doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. Yapacağımız işlerle, hayata geçireceğimiz projelerle ilimizin yaşam kalitesini yükseltme gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunun arttırmak için kısa, orta ve uzun vadede projelerimizi hayata geçireceğiz. İhtiyaç odaklı projelere öncelik vererek, çalışmalarımızı vatandaş merkezli yürüteceğiz. Memleketimiz dediğimiz bu coğrafyada, kadim şehrimize ve bizlere hizmet etmek yetkisi veren vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz"diye konuştu.

Toplantı, yapılan hizmetlerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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