Başkan Arısoy: " Deprem gerçeğini hiç unutmadık"İSTANBUL - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Eğer bu depremde İstanbul 'da bir can kaybı olmadıysa açıkça söylemek gerekir ki bunu 20 yılda İstanbul'a ve ilçelerimize yapılanlara borçluyuz" dedi.Bu yıl Zeytinburnu'nda 16'ncısı düzenlenen Yöresel Günler Şöleni'nin açılışını gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un gündeminde deprem ve kentsel dönüşüm konuları vardı. İlçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Arısoy, Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşümün hızlandırılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Silivri'de olan bu deprem İstanbul'da beklenilen büyük deprem için bir hatırlatma mahiyetindeydi. Birkaç gün önce yine unutulan bir gerçekle yüzleştik. Öncelikle Allah bizi daha beterlerinden korusun. İstanbul'da herhangi bir can kaybı olmaması bizi sevindiriyor" dedi."Zeytinburnu'nda da 20 yılda gerçekten çok büyük mesafeler aldık"Belediye olarak deprem gerçeğinin hep farkında olduklarını, özellikle işin kentsel dönüşüm tarafında çalıştıklarını anlatan Başkan Arısoy, "Eğer bu depremde İstanbul'da ve ilçelerimizde bir can kaybı olmadıysa açıkça söylemek gerekir ki bunu 20 yılda İstanbul'da yapılanlara borçluyuz. Zeytinburnu'nda da 20 yılda gerçekten çok büyük mesafeler aldık. Peki, yeterli mi? Elbette yeterli değil. O bakımdan hepimiz topyekün bu konuya eğilmeliyiz. Beklenen İstanbul depreminin olabildiği kadar geç bir tarihte gelmesi için dua ediyoruz. Uzmanlarımız bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurguluyorlar. Hepimizin dileği böyle bir felaketi yaşamamaktır. Ama yaşayacaksak da hazırlıklarımız bitsin, ondan sonra yaşayalım" diye konuştu."Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurduk"Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm konusunun 20 yıldır hep var olduğuna, konuyu hiç göz ardı etmediklerine dikkat çeken Başkan Arısoy, son olarak Mayıs ayında Zeytinburnu Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurduklarını söyledi. Başkan Arısoy, "Seçim çalışmaları boyunca da sizlere sık sık dile getirdim. İlçemizde kentsel dönüşüm konusu 20 yıldır gündemimizden hiç düşmedi. Bunu her yerde söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Konunun önemine binaen 9 Nisan'da, mazbatayı devraldıktan bir hafta sonra, belediye meclisinin ilk toplantısını yaptık. Belediye meclisinin ilk mutat toplantısında Zeytinburnu Belediyesi içerisinde yeni bir birim kurma kararı aldık, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü. Konu hakkında tecrübe sahibi bir ekiple, işi sadece kentsel dönüşüm olan bir müdürlük olsun istedik. Bu birim şu anda faaliyette. Bunu anlatmamın nedeni, deprem olmadan önce de biz bu hazırlıkları düşünüyorduk. Bu gerçeği hiç unutmadık" açıklamasında bulundu."En son iki okulumuzu yıktık, yenisini yapacağız"Ülkemizdeki deprem gerçeğinin siyaset üstü ve milli bir konu olduğunun altını çizen Başkan Arısoy, tüm kamu kurumları ve özel sektör kurumlarının işbirliği yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Başkan Arısoy, "Biz her günü depreme hazırlık ile geçirmek zorundayız. Tüm kamu binalarımızı güçlendirdik. En son iki okulumuzu yıktık, yenisini yapacağız. Ayrıca ilçemizde inşası beklenen iki okulumuzun da çalışmalarına çok yakında başlıyoruz. Her geçen gün Zeytinburnu'muzu hep birlikte daha güvenli bir geleceğe taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.Kentsel dönüşüm için rezerv konutlar inşa edilecekZeytinburnu'nda inşa edilecek Millet Bahçesi için çalışmalara 15 gün içerisinde başlanılacağını ifade eden Başkan Arısoy, yine aynı alan üzerinde bulunan 20 bin metrekarelik bölüme ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle kentsel dönüşüm projesinde kullanılmak üzere rezerv konut inşa edileceği müjdesini verdi. Başkan "Zeytinburnu'nda görevi teslim aldıktan sonra Ankara'ya gidip, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştüm. Sağ olsun, Bakanımız tüm ekibini topladı ve enine boyuna Zeytinburnu'muzu konuştuk. Malumunuz, Bakanımız burada sizlere bir Millet Bahçesi sözü vermişti. Şimdi askeri lojman olarak kullanılan ve tahliye ettiğimiz o alanımızın yıkım işlerine 15 gün içerisinde başlıyoruz. Tabii ki çevresindeki ağaçlara zarar vermeden, itinalı bir şekilde çalışacağız. Sizlerin de bildiği üzere Millet Bahçesi olarak inşa edeceğimiz bu alanın içerisinde 20 bin metrekarelik bir bölüm projenin finansal temini için hasılat paylaşımı olarak ihaleye çıkmıştı. Yani gelir elde etmek üzere konut yapılacaktı. Yine o toplantıda Bakan beye sizin adınıza rica ettim. Sayın Bakanımız bizleri kırmadı ve yapılmış ihaleyi feshetti. Buradan kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Halihazırda burada düşünülen bu 20 bin metrekarelik konut alanı rezerv alan olarak kullanılacak. Yani herhangi bir yerde kentsel dönüşüm uygulaması yapacağımız zaman, boşaltılan yapılardaki hemşehrilerimiz yeni evleri teslim edilene kadar bu konutlarda ikamet edecekler" açıklamasını yaptı.