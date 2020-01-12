Haberler » Güncel » Başkan Arslan'a coşkulu karşılama - Haber

Başkan Arslan'a coşkulu karşılama

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, partililer ve halk tarafından coşkuyla karşılandı.

12.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:22Başkan Arslan'a coşkulu karşılama
HAKKARİ (İHA) – AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, partililer ve halk tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, Beşatlı köyü mevkiinde coşkulu bir şekilde karşılandı. 'dan havayolu ile Van'a gelen, ardından karayoluyla Yüksekova'ya geçen Arslan'ı yüzlerce kişi karşıladı. Yeni başkan Arslan'ı karşılamaya gelen halk, üşümemek için Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Bir süre sonra gelen Arslan, alkışlar eşliğinde karşılandı.

Kalabalık konvoy eşliğinde parti binasına gelen Arslan, burada tebrikleri kabul etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Arslan, "Allah'ın izniyle bu yoğunluk bizim ne kadar çalışacağımızın bir kanıtıdır ve bunun farkındayız. Biz zorlukları görerek bu göreve geldik. Allah'ın izniyle bütün gönüllere dokunacağız. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çizgide hizmete dayalı bir siyaset yapacağız. Yüksekova için çalışmanın tam zamanı, herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Fatih Arslan, Yüksekova, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48  Erzurum-93 harbi şehitleri anısına palandöken'e zirve tırmanışı - Haber
14:48  MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
14:46  Trabzon'da robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Haber
14:46  Hakkari'de "geleceğin teknoloji yıldızı" adayları yeteneklerini sergiledi - Haber
14:41  Doğu Karadeniz'de İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkeze şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi... - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 14:49:24