Başkan Arslan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, Belediyeye ait kız ve erkek yurtlarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.İlk olarak Taşköprü Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Arslan, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.Öğrencilerden Hande Nur Çelik'in doğum günü olduğunu öğrenen Arslan, doğum gününü kutladığı Çelik ile pasta kesti.Ardından erkek öğrenci yurdunu ziyaret eden Arslan, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.Arslan, yaptığı konuşmada, öğrencileri ilçede en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.