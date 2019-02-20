Başkan Arslan Sarımsak Pazarını Ziyaret Etti

Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, ilçe merkezinde kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti.
Arslan, sarımsak üreticileriyle bir araya gelerek Taşköprü sarımsağının dünyaca önemli olduğunu söyledi.
Sarımsağın başkentinin Taşköprü olduğunu belirten Arslan, sarımsağa tüm Taşköprülülerin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Sarımsak üreticileri ise Taşköprü sarımsağının tanıtımında ve coğrafi işaret alınması sürecinde verdiği destek dolayısıyla Arslan'a teşekkür etti.
Hüseyin Arslan,Taşköprü
Kaynak: AA