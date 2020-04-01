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Başkan Arslantaş tekstil işçilerini sendikaya davet etti

HAK İŞ'e bağlı Öz İplik İş Sendikası Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş, "Sendikasız olan tekstil işçilerini Öz İplik İş'e davet ediyoruz.

01.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:38
Başkan Arslantaş tekstil işçilerini sendikaya davet etti

HAK İŞ'e bağlı Öz İplik İş Sendikası Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş, "Sendikasız olan tekstil işçilerini Öz İplik İş'e davet ediyoruz." dedi.

Başkan Arslantaş, yaptığı açıklamada, sendika olarak kısa süre içinde Tokat ve ilçelerinde adlarını duyurduklarını söyledi.

Sendikanın il başkanlığını 2018 yılında kurduklarını belirten Arslantaş, "40 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe çalışan işçilerin üye olduğu sendikamız Öz İplik İş'in bugün 35 binin üzerinde üyesi bulunmaktadır. Sendikasız olan tekstil işçilerini Öz İplik İş'e davet ediyoruz." diye konuştu.

Tokat ve ilçelerinde Niksar, Erbaa, Turhal'da faaliyet gösteremeye başladıklarını anlatan Arslantaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte üyelerimizin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bizim için önce işçi sağlığı önemli. Sendikamızın örgütlü olduğu iş yeri/işletmelerle görüştük hemen kapattılar. Takip eden günlerde gerek erzak yardımı, gerek özel desteklerle üyelerimizin yanında olduk. Öz İplik İş Sendikası olarak sıradan bir sendika değiliz. Farklı bir sendikal anlayışımız, farklı bir sendikal kimliğimiz var. Örnek çalışmalarımız, eğitim faaliyetlerimiz var. Öz İplik İş'e üye olan her işçi, bu farklılığı yaşıyor ve yaşayacaktır. Biz de insana değer, emeğe saygı söz konusu."

Kaynak: AA

Etiketler: Sendika, Fatih, Tokat, Güncel
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