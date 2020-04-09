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Başkan Arvas'tan 'Polis Haftası' mesajı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Türk Polis Teşkilatının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:47
Başkan Arvas'tan 'Polis Haftası' mesajı
Van 'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Türk Polis Teşkilatının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Arvas, yayımladığı mesajda, "Ülkemizin dört bir tarafından hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polis teşkilatımıza müteşekkiriz. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin sosyal ve siyasal alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisimiz, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Ülkemizin geleceği acısından çok önemli olan huzur ve sükunun kurallar çerçevesinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmek polisimizin görevleri arasındadır. Unutulmamalıdır ki demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında ancak toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Polis Haftası'nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum. Bu vesileyle görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımla birlikte başarı dileklerimi iletiyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Polis, Van, Güncel
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