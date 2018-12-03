Başkan Asaf Akar: İlçemizi Simgeleyen Eserleri Koruyacağız

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:28



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:28

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçenin simgelerinden olan el üstünde buğday başakları heykeli için bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.Kütahya'nın en fazla buğday üretimin yapıldığı ilçelerden olan Aslanapa ilçesinin simgesi, el üstünde buğday heykelinin etrafında peyzaj çalışmaları ve heykelin boyama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, "İlçemizin sembolü ıbrık'tan sonra en önemli simgesi olan Buğday heykelinin bakımını ve etrafının peyzaj çalışmalarını tamamladık. Orjinaline uygun şekilde özel boya ile boyama işlerinide tamamladık. Amacımız ilçemizi simgeleyen eserlerin daima bakımlı ve düzen içerisinde görünmesini sağlamak" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA