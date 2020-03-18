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Başkan Aşgın'dan 81 ildeki 81 okula leblebi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilen okulların tekrar eğitim öğretime başlamasından sonra 81 ildeki 81 okula leblebi gönderme sözü verdi.

18.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:49
Başkan Aşgın'dan 81 ildeki 81 okula leblebi
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilen okulların tekrar eğitim öğretime başlamasından sonra 81 ildeki 81 okula leblebi gönderme sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap veren Başkan Aşgın, yaptığı bu hareketle büyük beğeni topladı. Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında okulların açılmasıyla birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını belirtmesi üzerine başkan Aşgın da sosyal medya hesaplarından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a cevap olarak, "Sayın Bakanım, Uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat gibi minerallerin yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır. 81 ilden 81 okulumuza leblebiler Dünyanın Merkezi Çorum'dan" yazdı. Başkan Aşgın'ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Halil İbrahim Aşgın, Ziya Selçuk, Çorum, Güncel

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