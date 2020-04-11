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Başkan Aşgın'dan meyveli kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e kutlama ziyaretinde bulundu.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
Başkan Aşgın'dan meyveli kutlama
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e kutlama ziyaretinde bulundu. Başkan Aşgın, tüm polislere meyve ikramında bulundu.

Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye 'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu mücadelede polis teşkilatının da her olayda olduğu gibi yine elini taşın altına koyduğunu ve bu süreçte çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Başkan Aşgın, "Bizim polisimiz, askerimiz her zaman zorlu görevlerde önemli roller üstlenmiştir. Bugün de Koronavirüse karşı verdiğimiz topyekün mücadelede önemli görev üstleniyor. Batılı devletlere baktığımızda insanların hastalıkla, virüsle baş başa bırakıldığını görüyoruz. Ülkemizde ise polisimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, kamu personelimiz hep birlikte bu mücadeleye ortak oluyor. Bir büyüğümüzün odunu kesilecekse jandarmamız orada, bir büyüğümüzün market alışverişi yapılacaksa polisimiz orada. Bu süreci en iyi şekilde yöneten ülke hiç istisnasız Türkiye. Bunda da kadim medeniyetimizin köklerinden gelen vefa duygusu yatıyor. Allah polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun ve muzaffer eylesin. Kadim devlet geleneğimizin tezahürü olan Polis Teşkilatımızı ebedi kılsın." dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Polis Teşkilatının 175. yılı vesilesiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e meyve ikramında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da görev başında olan Emniyet personeline ve polis kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın selamını iletti ve meyve ikramında bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Türkiye, Çorum, Polis, Güncel
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