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Başkan Aşgın'dan vefa sosyal destek grubuna ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

16.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:03
Başkan Aşgın'dan vefa sosyal destek grubuna ziyaret
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun büyük fedakarlıkla çalıştığını söyleyen Başkan Aşgın, "Belediyemiz bünyesinde 16 kişiden oluşan bir ekip kurduk. Hemşehrilerimiz Alo 153 Zabıta ve Gönül Kapısı aracılıyla bizlere ulaştığı zaman, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gayretle çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Siz evde kalın, biz sizin için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz"dedi.

Başkan Aşgın, ziyaretten sonra Vefa Grubu ekibine tatlı ikramında bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
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