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Başkan Aşgın güngörmüşler konağını inceledi

Çorum Belediye'si tarafından restore edilen Güngörmüşler Konağı projesini hayata geçiriyor.

14.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:12
Başkan Aşgın güngörmüşler konağını inceledi
Çorum Belediye'si tarafından restore edilen Güngörmüşler Konağı projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim taahhütleri içerisinde yer alan ve yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek olan 'Güngörmüşler Konağı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte Güngörmüşler Konağında incelemelerde bulundu. Konaktaki çalışmaların tamamlandığını ve konağın açılışa hazır hale geldiğini belirten Başkan Aşgın, "Başımızın tacı yaşlılarımıza yönelik hazırladığımız Güngörmüşler Konağımızdaki çalışmalarımızı tamamladık. Konağımızı koronavirüs tedbirleri sona erdiğinde açacağız." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
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