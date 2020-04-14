Başkan Aşgın güngörmüşler konağını inceledi
Çorum Belediye'si tarafından restore edilen Güngörmüşler Konağı projesini hayata geçiriyor.
14.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:12
Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte Güngörmüşler Konağında incelemelerde bulundu. Konaktaki çalışmaların tamamlandığını ve konağın açılışa hazır hale geldiğini belirten Başkan Aşgın, "Başımızın tacı yaşlılarımıza yönelik hazırladığımız Güngörmüşler Konağımızdaki çalışmalarımızı tamamladık. Konağımızı koronavirüs tedbirleri sona erdiğinde açacağız." dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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