Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal madde hesaplarından sorduğu soruları doğru cevaplayan takipçilerine kitap hediye ediyor.

31.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:34
Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal madde hesaplarından sorduğu soruları doğru cevaplayan takipçilerine kitap hediye ediyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlerinde kalan vatandaşları teşvik eden bir sosyal medya etkinliği düzenledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları evde kalmaya davet eden Başkan Aşgın, takipçilerinden sorduğu sorulara doğru yanıt verenlere çekilişle kitap hediye ediyor.

Kitap okumanın evde geçirilecek süre içerisinde en güzel etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "Sosyal medya üzerinden tüm vatandaşlarımıza #evdekal hashtagiyle evde kalmaları çağrısı yapılıyor. Elbette bizler de bunu destekliyor ve her ortamda evde kal çağrısını yapıyoruz. Hemşehrilerimizi evlerinde kaldıkları süre zarfında kitap okumaya teşvik etmek amacıyla da böyle bir yarışma başlattık" dedi.

Başkan Aşgın'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlara doğru cevap verenlere Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Türk ve Dünya Klasiklerinden kitaplar hediye ediliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:43: - İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tuttu- Bayraklar yarıya... - Haber 20:42: Sivas TSO'dan karantinadaki öğrencilere lahmacun jesti - Haber 20:41: Koronavirüs denetimleri - Haber 20:38: Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası - Haber 20:38: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi. - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber