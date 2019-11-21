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Başkan Aslan'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

21.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:46Başkan Aslan'dan
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanıyor. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Çocukluğumuz masumiyetimizdir, günahsızlığımızdır. Yeryüzünün en değerli varlığı olan çocuklarımızı, yavrularımızı korumak ve kollamak biz yetişkinlerin en büyük sorumluluğudur. Geleceğimizin teminatı olan miniklere yaşanabilir bir dünya bırakmak, insanoğlunun temel görevidir. Çocuklarımız bizim kutsalımızdır, onları en iyi şartlarda büyütmek, sorumluluk sahibi birer birey olarak yetişmelerini sağlamak boynumuzun borcudur. Dünya coğrafyası üzerinde her bir çocuk biz yetişkinler için aynı değer ve anlam ifade etmelidir. Bütün çocuklara karşı bakış açımız aynı olmalıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocuklara karşı yapılacak her yanlışa kendisini insan olarak tanıtan her birey aynı ortak refleksi göstermelidir. Yavrucuklara karşı yapılacak en ufak olumsuzluk hepimizin canını acıtmalıdır. Bir miniğin aç kalması, zulme uğraması, çıplak ayakla dolaşması, gözyaşı dökmesi bizleri derinde yaramalıdır. Kıyıya vuran minik bedenler, kimyasallarla nefessiz kalan ana kuzuları, açlıktan ve soğuktan hayatla daha tanışmadan soğuk ve kara toprakla tanışan can parelerin, sevgiye, şefkate ve merhamete muhtaç oldukları, anne sıcaklığına ve baba merhametine ihtiyaç duydukları anda onsuz kalan yavrucukların acısını iliklerimize kadar hissetmeliyiz. Yerküre üzerindeki tüm çocuklarımızı, canlarımızı sevgiyle muhabbetle kucaklıyorum" dedi. - VAN

Çocuk Hakları Günü, OSB, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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