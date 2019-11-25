Haberler » Güncel » Başkan Aslan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' mesajı - Haber

Başkan Aslan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

25.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:53Başkan Aslan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' mesajı
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, "Şiddet kelimesi özünde nahoş bir kelimedir. Şiddet her nerden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin kendisini insan gören her birey ilkesel olarak bu tutumun karşısında olmalıdır. Kadın olsun erkek olsun şiddet hiçbir şekilde maruz görülemez, tevil edilemez. Şiddet tarihsel olarak tüm medeniyetler ve ilahi dinler tarafında ret edilmiştir ve yasaklanmıştır. Şiddeti uygulayanlara karşı caydırıcı müeyyideler uygulanmıştır. Modern zamanlarda da kadına yönelik şiddet insanlık suçu gibi görülmüş ve böyle idrak edilmiştir. İnsanın veya kadının yaşam hakkı kutsaldır, dokunulmazdır. Hiçbir birey veya otorite, insanın yaşam hakkını kısıtlayıcı zorlaştırıcı hakkına sahip değildir. Kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddet ve cinsel istismar vakalarına karşı hem kamu otoritesi hem yargı erki ve hem de toplum olarak topyekun bir mücadele yürütmeliyiz. Hasta ruhlu ve sapkın düşünceli varlıklara karşı sağduyulu, onarıcı ve toplumsal dokuyu koruyacak şekilde hassas bir plan yürütülmelidir. Mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını hukukunu korumak, sosyal ve psikolojik destek sağlamak, rutin hayatlarına devam etmelerini sağlam hem kamu otoritesinin hem sivil toplumun hem de sağlıklı tüm bireylerin temel sorumluluğundadır. Şiddete meyilli ve sapkın düşünceli bireyleri dizginlemek, cezalandırmak ve rehabilite ederek tekrar topluma kazandırmak konusu insan olan tüm paydaş kurumların görevidir.

Toplumda onları tecrit etmeden tedavi süreçlerine destek olmalıdır. Kadın olsun erkek olsun tüm bireyler birbirimize hoşgörülü, sağduyulu ve saygılı davranırsak üstesinde gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. Bu duygularla kadına şiddeti bir insanlık görevi olarak ad ederek, kadına şiddete güçlü bir şekilde hayır diyoruz" dedi. - VAN

OSB, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:27 Dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu
13:22 Edirne'nin Kurtuluşu törenlerinde 'promosyon' izdihamı
13:22 Japonya Başbakanı Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü
13:22 Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
13:22 TYF Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:28:19