31.05.2019 14:14
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Başkan Aslan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Aslan

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Kur'an-ın indiği gece olan Kadir Gecesi'nin Kur'an'da 'Bin aydan daha çok hayırlı' olduğu buyrulmuştur. O gece yüreklere selam, huzur, güvenlik, sulh, selamet, barış yağıyor. Bu geceyi samimiyetle ve huşu içerisinde eda edersek ve bu gecenin sevabını sadece Cenab-ı Allah'tan beklersek, Cenab-ı Allah bunun karşılığını katbekat ecir olarak kullarına verir. Bu gece karanlığın çöküşünden tan yerinin ağarmasına kadar rahmet ve mağfiret kapıları açıktır. Bizler, Rahman-ı Rahim'in kulları, sadece Allah'tan isteyelim ve ondan dileyelim. O kullarını geri çevirmez. Çünkü O bize şahdamarımızdan daha yakındır. Cenab-ı Allah bu geceyi layıkıyla yaşamamızı nasip etsin" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Huzur, OSB, Kadir Gecesi, Güncel