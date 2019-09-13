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Başkan Aslan'dan MB faiz indirimi açıklaması

Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin açıklama yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, "Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceklerini umut ediyoruz" dedi.

13.09.2019 14:57Başkan Aslan'dan MB faiz indirimi açıklaması
Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin açıklama yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, "Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceklerini umut ediyoruz" dedi.

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, reformlarla ve icraatlarla desteklenen her kararın arkasında olduklarını belirtti. Aslan, "Faiz indirimi, içinde bulunan konjonktürde olumlu bir politika olarak değerlendirilmelidir. Kısa vadeli bir rahatlama sağlayacağı kesindir fakat büyümenin negatif yöndeki gidişatını tersine çevirmeye yetecek gücü olmayabilir. Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceklerini umut ediyoruz. Bununla iş insanlarımızın kredi kullanımında kolaylığa yol açacaktır düşüncesindeyiz. Kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalarda iyileşme sürecine büyük etki gösterecektir. Yüksek faizler sebebiyle ötelenen yeni yatırımlar ivme kazanacaktır" diye konuştu. - İZMİR

Mustafa Aslan, Ekonomi

Kaynak: İHA

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