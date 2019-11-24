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Başkan Aslan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:51Başkan Aslan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, "Öğretmenlik mesleği insanlık tarihi boyunca kutsal bir görev ifa etmiştir. Bu kutsal mesleğin kıymetli neferleri öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimizde kutsanmış bireylerdir. Öğretmenler, sağlıklı bir toplumun inşasında kilit rol oynarlar. Eğitim ve öğretim kadroları sıhhatlı olan kitlelerin-ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gibi hemen hemen her alanda gelişimleri ve kalkınmaları daha rahat olur. Öğretmenlerin, çocukların ve gençlerin gelişimleri üzerinde çok ciddi tesirleri vardır. Çünkü gelişim ve büyüme çağında olan bireyler nasıl yetişirse, toplumsal yapı da o ölçüde şekillenir. Çocuklar fiziki, zihni ve düşünsel evrelerini tamamladıkları yaşa kadar anne, babaları ve öğretmenleri ile muhataptırlar. Çocukların yaşamları üzerinde en etkili aktörleri anne, babaları ve öğretmenleridir. Dolayısıyla öğretmenlerin çocuklar üzerindeki tesirleri hem menfi hem müsbet olarak çok fazladır. Ama bizler anne babalar olarak öğretmenlerimizin çocuklarımız üzerinde sadece pozitif yönlerini görmek isteriz. Çünkü çocuklar öğretmenlere anne, babaların emanetidirler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en etkili rol modelleri öğretmenleridir. Çocuklara iyiyi, doğruyu, güzeli ve hakkaniyeti öğreten aktörler öğretmenlerdir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, kutsallarını önemseyen, barış ve kardeşlik hukukunu gözeten, vatanlarının birliğini ve beraberliğini kollayan ve ülkelerini her platformda temsil kabiliyetine haiz bireyler yetiştirmek, öğretmenlerimizin en büyük sorumluluğudur. Bizlerde anne ve babalar olarak çocuklarımıza emek veren, onların topluma ve insanlığa faydalı birer birey olmaları için mücadele eden tüm öğretmenlerimizin ve eğitmenlerimizin yanında olmalıyız. Onların emeklerine saygı göstermeliyiz. Hayatlarının en kıymetli zamanlarını çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için harcayan öğretmenlerimizi başımızın üstünde taşımalıyız. Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir zihniyetin temsilcileriyiz. Bu bakış açısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İnsanlığın kurtuluşu için mücadele veren tüm eğitim neferlerine sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" dedi. - VAN

Anne, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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