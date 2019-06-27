Başkan Asya, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin 5 ayrı bölgesinde 12 ekiple yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten proje hakkında bilgi aldı.



Muş Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler bir yandan hatları döşerken, diğer yandan parsel bağlantıları ile yeni şebekeyi kullanıma hazır hale getiriyor. Proje kapsamında içme suyu hatları kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlanması ile devreye alınması planlanırken, kanalizasyon hatları ise ihtiyaç halinde hemen kullanılmaya başlanıyor. Belediye altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda da üstyapı hazırlıklarını sürdürüyor.



Sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, projenin gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Asya, çalışmaların yapıldığı bölgelerde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin dikkatli hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Muş'un en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki çalışmaları inceleme sırasında çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Asya, onların talep ve önerilerini dinleyerek proje hakkında kendilerini bilgilendirdi.



5 bölgede 12 ekiple kazı ve döşeme çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Asya, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Şehrin alt bölgelerinden yukarıya doğru çalışmalar sürüyor. Ana güzergahlarımızdan sadece Cumhuriyet Caddesi kalmıştı. Bu yıl bu caddemizde de çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bununla beraber Hürriyet, Kültür, Saray, Sunay gibi mahallelerimizde de lokal bazda çalışmalar yapıyoruz. Etap etap uygulanan proje ile Muş'un en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacağız. İçme suyu döşemeleri proje tamamen uygulandıktan sonra devreye alınacak. Ancak kanalizasyon hatlarını ise ihtiyaç halinde hemen devreye alabiliyoruz. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda ikazlarda bulunduk. Bazen ister istemez su patlakları gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür durumlarda vatandaşlarımızın anlayışına ve desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreçte birlikte göğüs gerdiğimiz sıkıntıları yine birlikte bertaraf edip refaha ulaşacağız. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızın da üstyapısı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah tüm yollarımızı uzun yılları kullanılacak şekilde yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA