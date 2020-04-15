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Başkan Asya, asfalt çalışmalarını inceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, startı verilen asfalt sezonu kapsamında tahrip olan yolların onarımını gerçekleştiren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

15.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:19
Başkan Asya, asfalt çalışmalarını inceledi
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, startı verilen asfalt sezonu kapsamında tahrip olan yolların onarımını gerçekleştiren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Muş Belediyesi, ilkbahar sezonu ile birlikte rutin hizmetlerini de devam ettiriyor. Ekipler Hürriyet Mahallesi Eski Erzurum Caddesi'nde meydana gelen tahribatları onarmak üzere çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya da, burada yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, korona virüs tedbirleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.

Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı mahalle sakinlerinin hal hatırını sorarak korona salgını konusunda dikkatli davranmalarını, sosyal mesafeyi korumalarını söyledi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş Belediyesi olarak korona virüsle mücadele çalışmalarımız ile birlikte rutin hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Havaların ısınması ile asfalt plentimizi devreye aldık. Hayırlısıyla asfalt sezonumuzu açtık. Bu süreçte öncelikle ağır kış şartlarından dolayı tahrip olan yolların onarımını yapacağız. Önümüzdeki günlerde de geçen yıl yetiştiremediğimiz yolları asfaltlayacağız. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan cadde ve sokaklarımızı bir bir yenileyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, ülke olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüse karşı rehavete kapılmamalarını, kendilerini evlerde izole etmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımız bu zorlu süreçte evde kalarak hem kendilerine hem de bizlere yardımcı olacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi yine onların emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Tez zamanda salgından kurtulup hayatın normale dönmesi en büyük umudumuz ve dileğimizdir. Allah'ın izniyle alacağımız tedbirlerle birlikte bunun üstesinden geleceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
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