Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Asya'dan Berat Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini tebrik etti.

07.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:13
Başkan Asya'dan Berat Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya , Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini tebrik etti.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Asya, insanlık aleminin zor bir zamandan geçtiğini belirterek, bu mübarek gecelerin yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Asya, "Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir. İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. İnsanlık alemi olarak bugünlerde zor bir zamandan geçiyoruz. Bu mübarek gecenin yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kandil gecelerinin önemine dikkat çeken Başkan Asya, "Berat gecesinin, bağışlanma gecesi olduğunun bilincine vararak, hayatımızla ilgili bir muhasebe yapıp, tövbe etmeli ve Rabbimizin mağfiretinin doruk noktaya çıktığı bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Böylesi manevi derinliği yüksek olan gecelerde Yüce Yaradan'ın ilahi mesajına kulak verip, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) üstün ahlakını kendimize örnek almalıyız. İbadet ve dualarımızla Allah'a yaklaştığımız Berat Kandili'nin gönül dünyamızı temizlemek için bir fırsattır. Bu kutlu gecede birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirelim. Kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak büyüklerimizden hayır duaları alalım. Bu mübarek gecede, ülkemiz, ilimiz ve tüm Müslümanlar için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kandil Dağı, Asya, Muş, Güncel

İlgili Haberler

Berat Kandili mesajları! En güzel Berat kandili mesajları! 2020 Berat Kandili mesajları! Resimli Berat Kandili mesajları 2020!Berat Kandili mesajları! En güzel Berat kandili mesajları! 2020 Berat Kandili mesajları! Resimli Berat Kandili mesajları 2020!
Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamıBerat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı
Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili önemiBerat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili önemi
Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Evde pratik lezzetli kandil simidi yapma!Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Evde pratik lezzetli kandil simidi yapma!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Asya'dan Berat Kandili mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:18: Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor - Haber 11:18: "Koronavirüs günleri"nde anneler ve çocuklar "online" eğitim ve masalla sosyalleşiyor - Haber 11:18: BM Cammu Keşmir'deki tutukluların sağlık durumunun "sıkı takibini" istedi - Haber 11:17: İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler