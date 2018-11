Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 10:42



Belediye Başkanı Feyat Asya , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladıÖğretmenliğin saygın bir meslek, öğretmenlerin ise bir toplumu şekillendiren kıymetli şahsiyetler olduğunu mesajında belirten Başkan Asya, "Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır" dedi.Çocukların ve gençlerin sosyalleşerek toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin önemli bir faktör olduğunu belirten Başkan Feyat Asya, tarihin her döneminde öğretmenlere hak edilen değerin verildiğinin altını çizdi. Öğretmenlerin rehberliği sayesinden geleceğe dair hedeflere ulaşılabileceğini kaydeden Başkan Asya, eğitim adına yapılan her çalışmanın devletin ve milletin kaderini doğrudan etkilediğini ifade etti. Okumanın ve öğrenmenin insanoğlu için vazgeçilmez bir olgu olduğunu söyleyen Başkan Asya, "İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi üretimi hayati bir önem kazanmıştır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür. Yaşamın her döneminde eğitim öğretime büyük bir gereksinim bulunmaktadır. Bu kutsal görevi sürdüren, bugünlerin ve yarınların mimarı öğretmenlere, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş tacıdır. Toplum olarak sıkıntılı süreçler geçirdiğimiz bugünlerde sizlerin önderliğinde gençlerimizi geleceğe iyi hazırlayabiliriz. Doğru bilgilerle devletine ve vatanına karşı sorumluluklarının farkında olan insanlarımız 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünde olduğu gibi kendilerini tanklara ve toplara siper etmekten geri kalmazlar. Bu da hakikatleri insanlarla buluşturmakla olur. Bu duygu ve düşüncelerle büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - MUŞ