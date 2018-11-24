Başkan Asya'dan Öğretmenler Gününe Özel Program

Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilere özel bir program düzenledi.
Okulları ziyaret ederek öğretmenlerle istişare etmeyi gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, onları mutlu gününde unutmadı. Şehir merkezindeki tüm okullara çiçek ve hediyelere göndererek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik eden Başkan Asya, okul müdür ve müdür yardımcılarına da yemek ve eğlence programı düzenledi. Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen özel programda davetlilerin masalarını tek tek ziyaret ederek kendilerine karanfil veren Başkan Asya, eğitimli bir neslin yetişmesinde fedakarca emek veren eğitimcilerin gününü kutladı. AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci
Başkan Asya'ya eşlik etti. İlin mahalli sanatçılarından Necdet Evren
'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde başlayan program, Muş Belediyesi'nin çalışmalarının yer aldığı tanıtım filmi ile devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğretmenlere özel bir program düzenleyerek kendilerini mutlu eden Başkan Asya'ya teşekkür etti. Muş Belediyesi tarafından son yıllarda yapılan çalışmalarla ciddi bir değişimin yaşandığına dikkat çeken İlci, imar edilen şehirlerin amacına uygun kullanılması noktasında eğitimcilere çok iş düştüğünü hatırlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak belediye ile işbirliği içinde olduklarını ve çeşitli konularda protokoller yaptıklarını kaydeden İlci, insanlara daha faydalı çalışmalar ortaya çıkarmak üzere bu ortak birlikteliği sürdüreceklerini ifade etti.
Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kendisinin de emekli öğretmen olduğunu anımsatarak, eğitimcileri her zaman önemseyen Belediye Başkanı Feyat Asya'ya teşekkür etti. Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Yaktı, "Öğretmen hem cefakar ve fedakardır hem de çok azimlidir. Yeri geldiği zaman bir anne, yeri geldiği zaman bir baba gibi öğrencilerine şefkatle yaklaşan öğretmenlerimizin kıymetini bilmemiz lazım" dedi.
Yaktı konuşmasının devamında hükümetin öğretmenlere yönelik yaptığı çalışmalara değinerek katılımcıların öğretmenler gününü tebrik etti.
Son olarak katılımcılara hitap eden Başkan Feyat Asya, "Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine siz saygıdeğer öğretmenlerimiz vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, ailelerine ve ülkelerine faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim" dedi.
Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isteriz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık olmuştur. İmkanlar dahilinde sizlere destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu mutlu gününüzde de sizlerle beraber olmak istedik. Aslında şehir merkezindeki tüm öğretmenlerimizle bir araya gelecek bir program tertip etmeyi düşünüyorduk. Maalesef böylesi kapsamlı organizasyonu yapabileceğimiz bir yer olmadığı için bütün okullarımızın idarecilerini ağırladık. Bu arada diğer öğretmenlerimize de hediyelerimizi ulaştırdık. Bir kez daha sizlerin aracılığıyla tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. Her gününüzün bu özel gün gibi geçmesini temenni ediyorum. Görev süremiz içinde sizlerle hep diyalog halinde olduk. Sizlerin fikir ve önerileri ile ilimizi şekillendirmeye çalıştık. Sizlerin söylediklerini kendimize yol haritası olarak belirledik. Yılın sadece bir günü hatırlanmadığınızı ziyaretlerimiz ile istişarelerimiz ile kanıtladık. Biz sizlere yaptıklarımızı anlattık, eksiklerimizi sizlerin gözü ile tespit edip çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettik. Bugün geldiğimiz noktada iyi bir iş çıkardığımızı gözlemleyebiliyoruz. Yüzde yüz başarılı olamasakta, çok iyi bir düzeyde başarıyı yakaladığımıza inanıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti hayata geçirme imkanı bulduk. Bu süreçte tek gayemiz halkımızın beklentilerini hakkıyla karşılamak ve ilimizin gelişimine ivme kazandırmak oldu. Allah'a şükürler olsun ki hedeflerimizin ötesinde icraatlarımız oldu. İnşallah bunları devam ettirecek fırsatı bir kez daha buluruz. Dileğimiz ve temennimiz hizmetkarlık yolunda bizlere layık görülen desteklerin hakkını vermektir. Halkımızın güvenini boşa çıkarmadığımızı düşünüyorum. İnşallah ilimizin inşası ve ihyasındaki gayretlerimiz devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha 'Öğretmenler Günü'nüzü tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi dilerim."
Başkan Asya'nın konuşmasının ardından müzik dinletisi devam etti. Program, davetlilerin türküler eşliğinde halay çekmesi ile sona erdi. - MUŞ
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24 Kasım 2018 Cumartesi 10:14