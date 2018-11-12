Başkan Asya'dan Okul Ziyareti

Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya
, Sütlüce mahallesindeki Şehit Davut Karaçam
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Asya, görev süresince sürekli eğitim camiasıyla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi.
Kentte proje belediyeciliğini uygulamaya devam ettiklerini dile getiren Asya, şöyle konuştu:
"Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz acil eylem planımız doğrultusunda birçok eksikliği kısa sürede ortadan kaldırdık. Kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanmasıyla Muş'umuzu hak ettiği konuma getireceğiz."
Asya, öğretmenlerin sorularını da yanıtlayarak, taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli talimatları verdi.
Feyat Asya,Muş,Asya
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:06