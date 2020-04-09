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Başkan Asya'dan Polis Haftası mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 6-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

09.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:41
Başkan Asya'dan Polis Haftası mesajı
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya , 6-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Polis teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan 175 yıllık geçmişi ile ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının haftasını kutladı. Muş'un güven ve huzurunu tesis etmek için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarına teşekkür eden Başkan Asya, "Emniyet teşkilatı kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi birçok önemli görevi yerine getirmektedir. Halkın huzurunu hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife eden, gücünü milletten ve kanunlardan alan polislerimiz gerektiğinde canını hiçe saymaktadır. Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 175'inci kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, Muş'umuzun bir huzur şehri olması için büyük bir özveriyle çalışan bütün polislerimize şükranlarımı sunarım. Teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmelerini temenni ederim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Polis, Asya, Muş, Güncel
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