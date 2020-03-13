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Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

13.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:58
Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Halis Şimşek tarafından karşılanan Başkan Asya, belediye hizmetleri ile ilgili eğitimcilerle istişarelerde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Feyat Asya, Yeşilce, Asya, Muş, Yaşam

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