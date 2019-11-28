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Başkan Asya, dev projeyi anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ile TOKİ işbirliğinde yapılan 'Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe' projesi hakkında TRT Gap Diyarbakır Radyosuna açıklamalarda bulunduSunuculuğunu Aslı Hocaoğlu'nun yaptığı 'Yöremizden' adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan...

28.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:46Başkan Asya, dev projeyi anlattı
Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ile TOKİ işbirliğinde yapılan 'Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe' projesi hakkında TRT Gap Diyarbakır Radyosuna açıklamalarda bulundu

Sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu'nun yaptığı 'Yöremizden' adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin turizmini canlandıracak önemli projenin detayları hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Başkan Asya, "Lütuf olarak gördüğümüz bu mevsimdeki güzel havayı fırsat bilerek halen altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün itibari ile cadde ve sokaklarımıza asfalt dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi Muş denince hemen bin yıllık geçmişimiz gözler önünde canlandırılıyor. Bin yıl önce Sultan Alparslan ve onun kutlu askerlerince Malazgirt'ten Anadolu'ya bir giriş kapısı açıldı ve önemli bir zafer elde edildi. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen Malazgirt Zafer etkinlikleri ile bu önemli gelişmenin dünyaya duyurulması imkanı oluşturuldu. Bizler de bin yıllık geçmişimizden aldığımız güçle gelecek bin yılı sağlam temeller üzerine kurmak üzere çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Muş'un kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Asya, "Muş denince akla gelen hanlar, hamamlar, camiler, türbeler, hülasa tarihi mekanların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız oldu ve devam ediyor. Öncelikle sizler aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı iletiyoruz. Tarihi Ulu Camimiz ile Alaattin Bey Camimizin restorasyonlarını yaparak güzel bir çalışma ortaya çıkarmış oldular. Hacı Şeref Camimizin projesi de hazır, inşallah kısa bir sürede de onun restorasyonu da yapılacaktır. Tabi bu bahsettiğim camiler zamanında yakın mesafelerde inşa edilmiş. Bunların hemen yanında Yıldızlı Hanımız bulunmakta. Tabi handan giriş kapısı ve kitabesi dışında bir eser bırakılmamıştı. Bu tarihi mekanımızı Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğümüzle işbirliği içinde kamulaştırma ve aslına uygun bir şekilde yapmak üzere çalışma başlattık. Söz konusu çalışmamız bitme aşamasına geldi. Bir de tasavvufta önemli bir şahsiyet olan Müştak Baba Türbesi ile tarihi Karasu Hamamı da bahsettiğimiz alan içerisinde. Söz konusu yapıların korunması ve gün yüzüne çıkarılması için uzun bir süre üzerinde çalıştık. Geçtiğimiz hafta projemizin ilk etabının protokolünü TOKİ Başkan Yardımcımız ile imzaladık. İnşallah bu alanları kısa bir sürede rehabilite etmeye başlayacağız. Bu projemizle ilimizin turizmini canlandırmayı hedefliyoruz. İl dışından gelecek misafirlerimizin Muş'umuzun bin yıllık geçmişini hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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