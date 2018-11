Başkan Asya, Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti

15 Kasım 2018 Perşembe 17:29



15 Kasım 2018 Perşembe 17:29

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, görev süresi içinde yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlere bilgi vererek, "Fiziki ve mali durumumuzu göz önünde bulundurarak yol haritamızı belirledik. Proje belediyeciliği ile halkımızı hizmetlerle buluşturduk" dedi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, eğitimcilerle istişare toplantısını sürdürüyor. Son olarak Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Asya, burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Mehmet Vural ve idareciler tarafından karşılanan Başkan Asya'ya ziyaretinde yardımcıları Aydın Özarslan ve Muhterem Bozkurt da eşlik etti.Yapılan hizmetlerle ilgili öğretmenlere sunum yapan Başkan Asya, hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak toplumun her kesimi ile bir araya geldiğini bir kez daha anımsattı. Muş'un gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan önerileri çok önemsediklerini kaydeden Başkan Asya, eğitimcilerle yapılan toplantılarda bunun faydasını çok gördüklerini aktardı. 5 yıllık görev süresinin sonuna geldiğini belirten Başkan Asya, bugüne kadar Muş Belediyesinin sorumluluğunda olan hemen hemen her alanda projeler yaptıklarını, bu sayede birçok eksikliği giderdiklerini söyledi. Başkan Asya, "Bugün sizler gibi kıymetli hemşehrilerimin karşısına çıktığımda bana layık görülen emanetin hakkını vermeye çalıştığımızı hizmetlerimiz ile ifade ediyoruz. Her günümüzü Muş'un faydasına olacak şekilde geçirdiğimizi bilmenizi isteriz. Eksik, aksak gördüğümüz ve el atmadığımız hiçbir şey yok. Yüzde 100 başarılı olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ancak yüzde 100'e ulaşmak noktasında ciddi gayret sarf ettiğimizi ve başarılı olduğumuzu belirtmek isterim. Allah'a şükürler olsun ki projelerimiz gün yüzüne çıktı. 2014 yılında seçim broşürümüzde vaat ettiklerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hatta sadece orada belirttiklerimizle kalmayıp süreç içinde planlamalarımıza dahil ederek hayata geçirdiğimiz birçok projemiz bulunmaktadır" dedi.Vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Başkan Asya, "Fiziki ve mali durumumuzu göz önünde bulundurarak yol haritamızı belirledik. Proje belediyeciliği ile halkımızı hizmetlerle buluşturduk. Tesis noktasındaki beklentileri kısa vadede karşıladık. Canlı hayvan pazarı, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi, şehirlerarası otobüs terminali gibi bu şehrin olmazsa olmaz tesislerini inşa ettik. Şehir içi toplu taşımada yaşanan sorunları havuz ve kartlı sistem uygulaması ile ortadan kaldırdık. İmar alanındaki sıkıntıları aldığımız radikal kararlar neticesinde giderdik. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yapılaşmada 5+1 uygulamasını hayata geçiren ilk belediye olmayı başardık. Bununla beraber tarihi yapılarımızı korumak üzere çalışmalar yaptık. Bu kapsamda eski hükümet konağı olarak kullanılan yeri restore ederek belediye hizmet binası olarak kullanıma açtık. Yıldızlı Hanı aslına uygun bir şekilde restore ettik. Tarihi Murat Paşa Camii'nin araştırma kazısını üstlendik. Söz konusu caminin yapılması konusunda ilgili kurumlarla hep iletişim halinde olduk. Bunlarla birlikte sosyal belediyecilik alanında çalışmalarımız oldu. Çocukların, kadınların ve gençlerin istifade edebileceği bilgi evleri kompleksini kurduk. Şu anda iki mahallemizde bu tesislerimiz aktif olarak hizmet vermekte, 2 farklı mahallemizde yaptığımız bilgi evlerinin de önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Bu komplekslerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra sadece kadınlara yönelik Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projemizi uygulamaya aldık. Kadınların birçok faaliyetlerini gerçekleştirebileceği tesisimizi önümüzdeki günlerde açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu projemizin finansmanını sağlayan eğitimci iş insanı hemşehrimiz Gıyasettin Bingöl'e bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederim. Yeşil alan konusunda önemli hizmetlerimiz oldu. Yaklaşık 90 bin metrekare alan üzerine Lale Vadisini, 56 bin metrekare alan üzerine Göletli Parkı, 23 bin metrekare alan üzerine Ahmed-i Hani Parkı'nı ve bu parkında devamı olarak 12 bin metrekarelik alanı da yeni bir park olarak hizmete açtık. Bunlarla birlikte mahalle aralarında uygun görülen birçok noktaya çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar olarak alternatif bölgeler oluşturduk. Kısaca görev süremizin her anını daha güzel bir Muş'un ihyası ve inşası noktasında geçirdik" ifadelerini kullandı.Başkan Asya, konuşmasının ardından öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ