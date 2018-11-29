Başkan Asya, Seçim Startını Ankara'dan Verdi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57



29 Kasım 2018 Perşembe 13:57

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından Muş Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut başkan Feyat Asya, seçim çalışmalarına çeşitli görüşmeler yapmak üzere bulunduğu Ankara'dan başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti grup toplantısında açıkladığı 20 ilin belediye başkan adayı arasında yer alan mevcut Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim çalışmalarına Ankara'da start verdi. Parti yetkilileri ile 31 Mart'ta yapılacak seçimler hakkında kritikler yapmak üzere halen Ankara'da bulunan Başkan Asya, fırsat buldukça hemşehri derneklerini, Muşlu siyasetçileri de ziyaret etti. Başkan Asya, ilk olarak AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte Muşlu Ekonomi Eski Bakanı M. Zafer Çağlayan'ı ofisinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette çeşitli konularda istişareler yapıldı. Ziyaret sonunda Ekonomi Eski Bakanı Çağlayan, tekrar aday gösterilen Başkan Asya'yı tebrik ederek başarılar diledi.Başkan Asya ve İl Başkanı Yaktı, daha sonra Ankara'da faaliyet gösteren Muş İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Kalkınma Derneğini (MUŞ-DER) ziyaret etti. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de meclisteki çalışmalarını tamamladıktan sonra Başkan Asya ve Yaktı'ya MUŞ DER ziyaretinde eşlik etti. Geçmiş dönemlerde milletvekili ve belediye başkanlığı görevleri ile Muş'a hizmet eden Dernek Başkanı Necmettin Dede ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunan heyet, dernekte bulunan Muşlu vatandaşlarla da hasbıhal etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MUŞ DER Başkanı Dede, "Bizler devletini ve memleketini seven insanlarız. İlimizin faydasına olacak her türlü çalışmada yer almanın gayretindeyiz. Bugün ziyaretimize ilimizin milletvekili, partimizin başkanı ve belediye başkanımız geldi. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Tekrar aday gösterilen belediye başkanımızı tebrik ederim. Bundan sonraki süreçte bizlere ne düşerse yapmaya hazırız. İnşallah elbirliği ve gönül birliği ile başarılı oluruz" dedi.İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da, "Genel merkezimizin koordinesinde yerel seçim sürecini başlatmış bulunmaktayız. İlimizin adayı belirlendi. Önümüzdeki günlerde ilçelerimiz ve beldelerimizin de adayları açıklandıktan sonra seçim çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz. Partimizin politikaları çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz tüm bölgelerde halkımızın teveccühünü kazanmak. İnşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bir kez daha halka hizmet etme yolunun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, "2014 yılında vatandaşlarımızın güven ve desteğini alarak hizmetkar olarak çıktığımız yolda ihtiyaç duyulan birçok hizmeti hayata geçirmeyi başardık. Görev süremizin sonunda partimiz tarafından tekrar aday gösterilmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bir kez daha vatandaşlarımızın desteğini alarak hizmetlerimizi devam ettirmeyi umut ediyorum. Bunun için kapı kapı dolaşarak kendimizi ve yapacaklarımızı halkımıza anlatacağız. Muş hepimizin ortak evidir. Bu evin yabancısı, misafiri ve ötekisi yoktur. Birlikte inşa edip, birlikte yaşayacağız. Ankara dönüşünde seçim çalışmalarımızı başlatacağız. Allah'ın izniyle başarılı olmak hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim bu kutlu yolculukta bizleri muvaffak kılsın" şeklinde konuştu.AK Parti Muş Milletvekili Şimşek ise, yeniden bir seçim sürecine girdiklerini anımsatarak, "Genel merkezimiz tarafından belirlenecek başkan adayları ile kendi yerelimizde seçim kampanyamızı başlatacağız. 120 günlük sürede tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Rehavete kapılmadan tüm teşkilatlarımızla sahada olacağız. İnşallah elimizi güçlendirecek sonuçlarla hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - MUŞ