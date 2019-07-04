04.07.2019 13:56
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Başkan Asya, temizlik çalışmalarını denetledi

Başkan Asya, temizlik çalışmalarını denetledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ekiplerince kentteki mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmalarını denetledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ekiplerince kentteki mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmalarını denetledi.
Belediye birim amirlerinden bilgi alan Asya, çevrenin temiz tutulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
Rutin programlar kapsamında mezarlıkları temizlediklerini aktaran Asya, aynı zamanda ağaçları budayıp, çevre düzenlemesi de yaptıklarını belirtti.
Sonbahara kadar bu çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Asya, "Mezarlık alanlarının ihata duvarlarını, bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Önceki yıllara oranla mezarlıklarda ciddi değişiklikler yaptık. Bu tür çalışmaları yaparken hem manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kabristan ziyareti gerçekleştirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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